Le PAD Mediapark revu et corrigé

Le gouvernement bruxellois a approuvé les modifications à apporter au projet de Plan d’aménagement directeur Mediapark, en réponse à l’enquête publique de 2019 et aux avis d’instances et communes consultées dans ce cadre. Deux grands principes guident cette évolution du plan : augmentation de la part réservée aux espaces publics et diminution de la densité bâtie – tant en termes de gabarits que de densité. Le projet amendé sera remis à l’enquête publique d’ici la fin de l’année.