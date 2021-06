Hommage aux athlètes et aux joueurs qui lèvent le poing

Mercredi soir dans le chaudron de l’Allianz Arena de Munich, deux hommes se sont fait face. Ils sont les gardiens de leur équipe et pourtant ils sont unis par un fil souterrain bien plus solide que la compétition qui les oppose. Manuel Neuer, gardien et capitaine de l’équipe d’Allemagne, a tenu bon : le monde entier se rappellera que son brassard ce soir-là est arc-en-ciel, envers et contre tout (et l’UEFA), en soutien aux homosexuels hongrois. Peter Gulàcsi, gardien de but hongrois, n’a cessé, lui, depuis des mois de s’engager pour la défense des droits des LGBTQI+. Ces deux hommes montrent ainsi que sur un terrain, les paroles et les actes servent à défendre non seulement un goal, mais aussi des valeurs, et que l’engagement n’est pas que physique, mais aussi moral.