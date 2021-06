Euro de basket féminin: la 100e rugissante d’Emma Meesseman avec les Cats

Elle a les yeux verts et les bras… bleus. Si Emma Meesseman a attiré autant les regards que les coups, ce n’est pas parce que la star des Cats fêtait sa 100e sélection sous le maillot national, ni parce que la Belgique disputait son troisième quart de finale consécutif à l’Euro face à une nation qui est devenue son pays d’adoption puisqu’elle évolue en Russie depuis 2014. Même si elle preste au niveau de la « MVP » virtuelle du tournoi (33 points, 11 rebonds, 4 assists), la Yproise ne s’est jamais souciée de ses statistiques. Sa seule motivation, c’est la victoire ! Et à 28 ans, l’âge de la pleine maturité, la grande Emma n’avait aucune envie de laisser passer cette opportunité de propulser sa seconde famille dans le dernier carré européen pour la deuxième fois dans l’histoire du basket belge.