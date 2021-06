Joe Biden appelle à limiter la circulation des armes à feu pour «sauver des vies»

Le président des Etats-Unis dénonce une « épidémie » de violence par les armes à feu à laquelle les Etats-Unis sont confrontés « depuis trop longtemps et qui s’est aggravée depuis le début de la pandémie ».

Le président américain Joe Biden a présenté mercredi de nouvelles mesures pour tenter de limiter la circulation des armes à feu, sur fond d’augmentation de la criminalité à travers les Etats-Unis, sujet dont se sont emparés ses adversaires républicains.

Avec une hausse de 30 % des homicides dans les grandes villes du pays, l’année 2020 fut l’une des plus meurtrières depuis un quart de siècle. Et les données les plus récentes montrent que cette tendance n’épargne aucune ville : grandes ou petites, démocrates ou républicaines.

Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a dénoncé une « épidémie » de violence par les armes à feu à laquelle les Etats-Unis sont confrontés « depuis trop longtemps et qui s’est aggravée depuis le début de la pandémie ».