Des tableaux de la plus belge eau en vente ce dimanche chez MJV Soudant

Antiquités, tableaux, mobilier, objets d’art. Ce sont 400 pièces au total qui seront vendues aux enchères à Gerpinnes dimanche, en présentiel strictement encadré (moins de 50 personnes sur réservation obligatoire) et en ligne évidemment, comme on commence doucement à en avoir l’habitude après près de 500 jours de pandémie.

Dans l’escarcelle de la maison MJV Soudant, une vingtaine de chryséléphantines, ces statuettes Art déco en bronze et ivoire, provenant toutes de la même collection familiale privée : « Une chance, souligne Valery Soudant, directeur de la salle de ventes. Ces personnes avaient repéré nos résultats et nous ont contactés pour disperser une cinquantaine de pièces dont quelques pâtes de verre anciennes, des bronzes de chasse, etc. »