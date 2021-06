Feu! Chatterton et son jazz-rock 2.0 ! - D.R.

BOURGES

Pour la première fois depuis 1977, le Printemps de Bourges se déroule en été. Dans une version réduite, covidsafe, avec des artistes quasi exclusivement francophones – ce qui lui donne un petit air de Francofolies – avec des concerts en salle et plus de grands rassemblements de masse où on pouvait se sauter les uns sur les autres.