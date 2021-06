"En Belgique, les télécoms sont extrêmement coûteuses" (Test Achats)

Téléphoner, surfer et regarder la télévision, cela reste beaucoup plus cher en Belgique que dans de nombreux autres pays européens. Telle est la conclusion de Test Achats après avoir analysé les forfaits Internet seul, 3Play et 4Play.

L'organisation de consommateurs a ainsi constaté que surfer sur Internet dans nos pays voisins est en moyenne 30 % moins cher. "Ce qui est frappant, c'est que les fournisseurs de nos pays voisins appliquent des promotions allant jusqu'à 50 % pour cela, et ce pour de longues périodes allant de 6 à 12 mois. En Belgique, les opérateurs sont plus intéressés par les promotions sur les offres groupées que sur les abonnements "Internet only", constate Test Achats. D'après le comparatif, les abonnements "Internet only" les moins chers se trouvent au Portugal (jusqu'à 87 % moins chers que dans notre pays).

Concernant le 3Play, le prix de revient moyen de l'internet, de la télévision et de la téléphonie dans un seul forfait en Belgique est de 73 € par mois. "Ce qui est considérablement plus cher que dans les pays voisins, le Royaume-Uni et un certain nombre de pays d'Europe du Sud comme l'Espagne et l'Italie", où la concurrence est plus grande, les réductions plus longues et plus élevées, indique l'organisation.