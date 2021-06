David Numwami, «Numwami World»

Le monde de David est douceur et calme. Sur des beats électro minimalistes (comme Sébastien Tellier en affectionne tant), David se raconte, lui, l’éternel adolescent fou de « Beats ». « Théma » nous le montre rêveur, dévoué à la musique (« The Music Is Forever ») ou à sa compagne (« Milky Way »). Tout au long de ces sept chansons, David se raconte, se présente. Sa musique est irrésistible, comme son humour dans ses clips voguant dans un monde animé. Chanteur, auteur (en français comme en anglais), compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur, producteur : Numwami sait tout faire avec talent.