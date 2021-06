En 2009, Daniel Cordier démythifiait la résistance française dans « Alias Caracalla ». « La Victoire en pleurant » constitue la suite de ce récit autobiographique loyal et sensible.

Le temps qui passe a la particularité de fondre les hommes, leurs idées et leurs actes, en représentations homogènes. Il y a l’allié et l’ennemi, le résistant et le collaborateur, le courageux et le veule. Une bonne partie de la vie de Daniel Cordier, « Alain », a été consacrée à détricoter les stéréotypes plaqués sur la Résistance au fil d’un travail d’historien pointilleux, attaché à expliquer l’action de Jean Moulin – « Rex » – qu’il côtoya de près avant sa mort survenue en 1943.