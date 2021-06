Le SNI s'insurge contre le projet de suppression de la mesure "zéro coti"

L'arrêté, porté par les ministres des Affaires sociales et du Travail Frank Vandenbroucke et Pierre-Yves Dermagne, voudrait mettre un terme à la mesure dite "zéro coti", qui exonère à vie de toutes cotisations sociales le premier engagement d'une entreprise.

D'après le syndicat, ce projet serait en totale contradiction avec les intentions du gouvernement fédéral, que ce soit à long terme dans sa volonté de viser un taux d'emploi de 80% ou, à plus court terme, dans la relance post-covid. ?"Le gouvernement De Croo se targue d'être pro-entreprises et, pourtant, certains membres de la Vivaldi veulent mettre fin à une mesure qui encourage l'entreprenariat et permet aux indépendants d'engager un premier salarié. C'est absolument incompréhensible", lance-t-il, parlant d'une nouvelle gifle" à l'encontre de très nombreux entrepreneurs, du commerce et de l'horeca notamment, qui y ont recours.