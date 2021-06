Une "très forte croissance" attendue jusqu'en 2022 (ING)

Alors que la campagne de vaccination bat son plein partout dans le monde, les pays devraient connaître une très forte croissance de leur économie, "qui ne s'essoufflerait que dans le courant de 2022", indiquent les économistes d'ING Belgique jeudi à l'occasion de leurs prévisions pour le second semestre 2021. Le bancassureur prédit une croissance de 7% aux Etats-Unis en 2021, de 8% en Chine et de 4,5% dans la zone euro et en Belgique.