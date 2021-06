Droits LGBTQI+: avant le sommet, 17 dirigeants européens appellent au respect des «valeurs fondamentales»

Les dirigeants de 17 pays de l’UE ont interpellé jeudi dans une lettre commune les chefs des institutions européennes et de l’ONU sur la nécessité de faire respecter les droits des personnes LGBT, après l’adoption d’une loi controversée par le Parlement hongrois.

Sans mentionner la Hongrie --membre de l’Union européenne-- ni son Premier ministre Viktor Orban, la lettre déplore des «menaces contre les droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle» et rappelle l’«attachement à nos valeurs fondamentales communes, consacrées par l’article 2 du traité de l’UE». «Nous devons continuer à lutter contre les discriminations envers la communauté LGBTI en réaffirmant notre défense de leurs droits fondamentaux. Le respect et la tolérance sont au coeur du projet européen», poursuit le texte.