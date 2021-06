Brexit: l’Union européenne envisagerait de réduire le nombre de séries britanniques sur les plateformes

Selon le « Guardian », l’initiative pourrait être prise par la France. Les productions britanniques exportées sur le continent seraient trop nombreuses et l’identité culturelle de l’UE serait menacée.

Après la guerre de la saucisse et celle du poisson, un nouveau conflit menace les relations post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne : les productions britanniques – films et séries – exportées sur le continent seraient trop nombreuses. Le Guardian de Londres révèle que selon un document interne de l’Union européenne qu’il s’est procuré, Bruxelles entendrait réduire le nombre « disproportionné » de produits culturels britanniques sur les chaînes TV de l’Union, dont l’identité culturelle serait menacée.