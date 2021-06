On le sait, le parlement hongrois a approuvé un projet de loi du gouvernement interdisant la représentation de l’homosexualité et de la transidentité dans l’espace public. Ce texte, qui va à l’encontre de toutes les valeurs fondamentales de l’Union européenne, inquiète l’Association hongroise des éditeurs et libraires : livres, manuels scolaires, films, séries et publicités peuvent dorénavant faire l’objet d’une censure.