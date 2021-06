Coronavirus - L'économie belge devrait retrouver son niveau d'avant-crise en 2022 (Bureau du Plan)

Après le choc sévère subi au premier semestre de 2020, en raison de la crise du coronavirus, l'économie belge a enregistré une forte reprise, qui n'a été que temporairement interrompue au quatrième trimestre de 2020, à la suite à l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de restriction, explique le BFP.

La croissance est ensuite repartie à la hausse au premier trimestre de 2021 et devrait encore se renforcer durant le printemps et l'été, à mesure que l'économie poursuit sa réouverture. Au début de l'année 2022, le PIB belge devrait retrouver son niveau d'avant-crise et la croissance économique devrait progressivement se normaliser dans le courant de l'année. Elle devrait ainsi s'élever, sur base annuelle, à 5,5 % en 2021 et à 2,9 % en 2022.

Au cours de la période 2023-2026, la croissance devrait s'établir, selon les prévisions du Bureau fédéral du plan, à 1,4 % en moyenne, avec toutefois un profil légèrement décroissant (de 1,5 % en 2023 à 1,2 % en 2026).