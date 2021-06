Des conséquences à court, moyen et long terme

Outre la perte de connaissance (ou pas), la commotion cérébrale suite à un choc se repère grâce à une quarantaine de symptômes potentiels auxquels doivent être attentifs les médecins. « On interroge bien sûr le joueur mais on sait qu’il ne faut pas forcément tenir compte de tout ce qu’il dit car à ce moment-là, il est déboussolé », explique Vincent Gouttebarge. Immédiatement et/ou dans les jours suivants, le sportif souffrira de maux de tête, de trouble du sommeil ou encore de perte de mémoire. À moyen terme, les études ont montré que les joueurs avaient des risques plus élevés de souffrir de trouble musculo-squelettiques. « On voit que les joueurs qui ont eu une commotion sont souvent moins performants ou plus blessés au cours de la saison suivante et cela d’autant plus qu’ils n’ont pas pu bénéficier du repos nécessaire après l’incident. La Fifpro plaide pour qu’un délai de six jours minimum soit observé entre la blessure et la remontée sur le terrain. »