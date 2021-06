Accord interprofessionnel 2021-2022 - La FEB approuve l'accord social

Après avoir échoué pendant plusieurs semaines à adopter une norme salariale pour 2021 et 2022, les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, étaient parvenus à dégager un accord prévoyant notamment de relever le salaire minimum. Trois autres dossiers sont au menu de ce projet d'accord: l'harmonisation des pensions complémentaires, les fins de carrière et un volet lié à la flexibilité.

Pour les responsables de la FEB, cet accord "ne constitue qu'un prélude" à toute une série de changements. "Nous allons devoir faire face à des réformes radicales pour rendre notre marché du travail plus flexible et plus dynamique. Le taux d'activité doit en effet augmenter significativement. Il faut par ailleurs s'atteler à la réforme de notre système de pension, afin que le vieillissement de la population reste abordable d'un point de vue financier."