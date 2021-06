Les Belges de Suelves, en Espagne, la «Marina d’or» devenue village fantôme

reportage

Un couple regarde, charmé, un cochon de lait à la broche sur des braises. Lui mordille une paille et porte un chapeau ; elle, une blonde en jeans, sourit. A proximité, on aperçoit des légumes, du pain et des saucisses sèches. Ils semblent filer le parfait bonheur, comme sur d’autres photos, tantôt en maillot de bain au bord d’une piscine, tantôt habillés en tenue de tennis, tantôt sirotant une boisson sous un parasol ou admirant les paysages de Huesca. Le vieux panneau publicitaire exhibant ces images gît sur une table en bois dans une cuisine équipée d’un ancien fourneau et d’une timide ampoule vacillante alimentée par un générateur. Sous la pluie diluvienne qui vient de s’abattre, sa lumière est à peine visible du chemin en terre menant à Suelves.