«Zion», une histoire inspirante pour Ibrahim Ouassari

Zion”, un court-métrage de 11 minutes sur Netflix m’a marqué. C’est l’histoire d’un homme né sans jambes. Zion a accepté ce que la vie lui a donné et il en a fait un truc bien. Il a fait ce qu’il pouvait avec ce qu’il avait. Il y a ce moment dans le film où il dit : “On a voulu me mettre des prothèses pour être comme tout le monde, mais moi tout ce que je voulais c’est être comme moi-même”. La résilience dont il fait preuve, le fait de ne pas être gêné de ce qu’il est, ça ne me laisse pas beaucoup d’excuses : j’ai deux jambes. »