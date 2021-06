Le motoriste Safran construira un nouveau bâtiment à Brucargo

Safran Aircraft Engine Services Brussels est installée à Brussels Airport depuis 23 ans et emploie environ 200 collaborateurs. Le site réalisait jusqu'alors la maintenance et la réparation de moteurs d'avions, et l'entreprise se spécialisera désormais dans la maintenance des moteurs de dernière génération LEAP-1A et LEAP-1B, de l'inspection sous aile jusqu'au démontage partiel, au sein du réseau mondial MRO de Safran Aircraft Engines, précise-t-elle.

"Ce nouveau projet de développement durable cadre parfaitement avec notre vision future de notre zone Cargo", commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport. "Sans compter que cela ira de pair avec des créations d'emploi, ce qui renforce la position de Brussels Airport comme moteur économique de premier plan pour la Belgique."

Brucargo compte plus de 100 entreprises et englobe 5.000 emplois. Brucargo Nord sera prochainement réaménagée pour accueillir exclusivement des entreprises en charge d'opérations de maintenance aéronautique.