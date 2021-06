Hockey: Shane McLeod explique pourquoi il a fait passer Thomas Briels de capitaine à réserviste

Comme Cédric Charlier, Félix Denayer et John-John Dohmen, il s’apprêtait à disputer à 33 ans ses quatrièmes Jeux olympiques. Certes, Thomas Briels sera du voyage au Japon. Mais en tant que réserviste (avec Loïc Van Doren et Augustin Meurmans), et après avoir cédé son brassard de capitaine à Félix Denayer. Une forme de dégradation publique des temps modernes, à la fois compréhensible vu le niveau de compétition atteint par les Red Lions, et bien sûr un peu triste si l’on mesure l’engagement de l’attaquant au biceps droit barré des anneaux olympiques…