Hockey: Thomas Briels ira aux Jeux de Tokyo comme réserviste

Shane McLeod a annoncé, ce jeudi, le groupe sur lequel il s’appuiera à Tokyo pour tenter de conquérir l’or olympique. Il n’y avait plus énormément de suspense étant donné qu’il ne devait plus faire « tomber » qu’un seul joueur du noyau (en plus du gardien numéro 2) qu’il avait emmené à Amstelveen pour disputer le Championnat d’Europe. Et c’est un attaquant qui allait faire les frais de ce dernier choix puisqu’ils étaient encore 6 en lice durant l’Euro.

Les prestations durant le tournoi avaient encore réduit cette liste et 2 Red Lions semblaient être en danger pour leur sélection : Sebastien Dockier et le Thomas Briels. Et c’est finalement le capitaine (33 ans) qui effectuera le voyage au Japon comme réserviste aux côtés de Loic Van Doren et d’Augustin Meurmans.