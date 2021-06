Accord interprofessionnel 2021-2022 - La FEB approuve l'accord social (2)

Après avoir échoué pendant plusieurs semaines à adopter une norme salariale pour 2021 et 2022, les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, étaient parvenus à dégager un accord prévoyant notamment de relever le salaire minimum. Trois autres dossiers sont au menu de ce projet d'accord: l'harmonisation des pensions complémentaires, les fins de carrière et un volet lié à la flexibilité.

"À travers cet accord, les partenaires sociaux entendent apporter des réponses à un certain nombre de besoins urgents à court terme et accélérer la reprise économique. Ainsi, le régime favorable réservé aux heures supplémentaires volontaires facilitera le redémarrage des entreprises, tandis que le calendrier beaucoup plus réaliste pour l'harmonisation des pensions complémentaires leur donnera une bouffée d'oxygène supplémentaire", commente la FEB dans un communiqué diffusé jeudi.