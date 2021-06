Bruxelles, Namur, Liège…: pas d’écran pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020

Par Véronique Lamquin et VÉRONIQUE LAMQUINJEAN-PHILIPPE DEVOGELAERE

Un écran géant pour Belgique-Portugal, dimanche soir ? Ces dernières heures, certains bourgmestres bruxellois étudiaient la possibilité d’en installer un ou plusieurs sur leur territoire.

Pour éviter la dissonance, Vincent De Wolf, président de la conférence des bourgmestres, a consulté. Les chefs de corps, d’abord. « Ils vont tous dans le même sens, en estimant que ce n’est pas une bonne idée. D’abord parce qu’installer un écran géant sur la voie publique, ça ne s’improvise pas, cela suppose une concertation avec les commerçants et les riverains, souligne le bourgmestre (MR) d’Etterbeek. Ensuite, la jauge des 2.500 places imposée par les mesures sanitaires serait vite dépassée, avec, en plus, la difficulté d’organiser le comptage et d’éviter les dépassements. Sans compter qu’il faudrait gérer l’excitation, la consommation d’alcool, la présence de supporters opposés, bref, la sécurité. »