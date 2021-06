L’agenda des Livres du Soir

Emmanuel Regniez est à la Maison CFC, à Bruxelles, le samedi 26 juin à 12h avec Une fêlure (Le Tripode). Jan Baetens y est à 15h avec Comme un rat (L’Herbe qui tremble).

Catherine Barreau et La confiture de morts (Weyrich) sont à la base d’une balade des Littérantes le samedi 26 à 14h30, à Namur. Aurélien Dony et Le cœur en Lesse (MEO) mènent une autre balade le dimanche 27 à 10h30, à Dinant. A l’occasion de la sortie de Namur, l’enquête littéraire. Et flânerie à Dinant, de Guy A. Delhasse (Basson).

Les mots du contre-pouvoir, petit dictionnaire féministe antiraciste et militant, est présenté ce samedi 26 à 16h à PointCulture, à Bruxelles.