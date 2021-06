Avec les variants, une bonne nouvelle comme la réouverture des boîtes de nuit en France peut être chassée dès le lendemain. Jeudi, le Premier ministre français s’est rendu dans les Landes où l’inquiétude grandit face aux contaminations attribuées au variant delta. Jean Castex a annoncé des mesures spéciales (plus de tests et plus de vaccins) mais si cela ne suffit pas, le sud-ouest de la France risque de devoir repousser l’élargissement des « jauges » dans les lieux publics.