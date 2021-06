La Flandre passe au vert, la Wallonie et Bruxelles restent orange sur la carte européenne

La carte des voyages du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a été mise à jour.

Il y a du changement sur la carte européenne : le rouge cède progressivement sa place à l’orange et l’orange au vert. En Belgique, la Flandre est la première Région à retrouver cette couleur. Pas de changement par contre pour Bruxelles et la Wallonie.

Dans le reste de l’Europe, on constate qu’une bonne partie de la France, de l’Italie et quelques régions d’Espagne changent positivement de couleur. L’Allemagne, quant à elle, est entièrement en vert ce jeudi, jour de mise à jour de la carte des voyages du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).