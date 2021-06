Yannick Carrasco avant le choc entre la Belgique et le Portugal: «Difficile de faire un pronostic»

A trois jours de la rencontre entre la Belgique et le Portugal, Yannick Carrasco s’est présenté devant les journalistes pour répondre à quelques questions. Les Diables rouges affrontent la Seleçao en huitièmes de finale de l’Euro ce dimanche à 21h.

« On a bien vécu le match d’hier soir, on a regardé l’Euro de près. On va se préparer comme il faut pour se qualifier. Certains le regardent au bar, d’autres dans leur chambre mais on l’a regardé avec plusieurs joueurs hier »

Sur la place de la Belgique dans le groupe B : « Normalement tu as un avantage si tu finis premier, mais c’est maintenant deux fois de suite que nous sommes premiers et que nous avons un parcours difficile ».