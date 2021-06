Remplissez vos valises et «lisez du belge, non didju!»

Que vous passiez vos vacances dans les Ardennes, à la Côte belge, sur votre balcon, dans votre jardin ou hors de nos frontières : lisez du belge, non didju ! Remplissez vos valises (virtuelles ou pas !) de livres bien de chez nous. » C’est l’exhortation de l’Adeb (l’Association des éditeurs de Belgique).

L’année passée, cette campagne « Un livre belge dans ma valise » était la réponse à l’impact négatif de la pandémie sur le marché du livre. Depuis, ça va mieux, merci, mais cette campagne reste d’actualité. Car il s’agit de constituer une communauté pour découvrir et échanger sur les œuvres belges, qu’elles soient connues ou non, qu’elles aient traversé les frontières ou non.