Début du sommet européen: Orban et sa loi contre les LGBTQI + sous le feu des critiques

La Hongrie s’est défendue jeudi de discriminer les personnes LGBTQI+ avec une nouvelle loi dénoncée par une majorité des pays de l’UE, au début d’un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.

La législation controversée a conduit 17 pays membres, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique, à interpeller dans une lettre commune les chefs de l’UE et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres (invité au sommet) sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes.

Sans mentionner la Hongrie, la lettre déplore des « menaces contre les droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle ». Le sujet doit animer le dîner de ce jeudi soir entre les chefs d’Etat et de gouvernement réunis jusqu’à vendredi, avec un Premier ministre hongrois Victor Orban sommé de s’expliquer et appelé à revoir son texte.