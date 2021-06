Sécurité bruxelloise: la succession de la Haute fonctionnaire Viviane Scholliers s’annonce conflictuelle

Ça gigote, en coulisse, dans les hautes instances en charge de la coordination de la sécurité bruxelloise. Ce jeudi matin, le gouvernement bruxellois a décidé de nommer Yves Bastaerts au poste de Haut fonctionnaire ad interim de la Région bruxelloise, a appris Le Soir. Un poste stratégique, qui équivaut dans les grandes lignes à un mandat de gouverneur de province, et qui consiste plus précisément à héberger les compétences sécuritaires dont la Région a hérité du fédéral et qui ne sont pas gérées par le ministre-président. À Bruxelles, il s’agit notamment de coordonner les différents acteurs de la sécurité en cas de catastrophe et de superviser l’élaboration de plans d’urgence – des compétences notamment à l’œuvre dans le cadre de la gestion de la pandémie de covid-19.