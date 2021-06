N’est-ce pas dans le silence qu’on fait les plus beaux voyages ? Ce qui se dit lorsqu’il ne se dit rien, n’est-ce pas le plus bel écrin pour une escapade ? Ce mois-ci, deux albums ont choisi cette quiétude pour compagnon de route. S’il n’y a pas de textes dans Trek de Pete Oswald et dans Partir d’Anders Holmer, c’est pour mieux entendre les cheminements intérieurs des personnages.