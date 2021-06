Philippe Henry au «Soir»: «Des budgets et des enjeux inédits pour le climat»

Le ministre wallon rebondit sur les prévisions du Giec et le plan de relance : les deux années qui viennent seront déterminantes pour le basculement écologique. Il n’y a plus le choix.

ENTRETIEN

Il le répétera plusieurs fois au cours de l’entretien : « Il n’y a jamais eu autant de budgets… » Il est vrai que les temps changent. L’argent coule à flot : venu de l’Europe comme de la Région. Des politiques jusqu’alors souffreteuses reprennent soudainement des couleurs. Pour Philippe Henry, vice-président Ecolo du gouvernement wallon, chargé de la mobilité, de l’énergie et du climat, c’est sûr, les vents ont tourné. Les premiers éléments sur le prochain rapport du Giec, s’ils sont « prévisibles » et « désastreux », « montrent une fois de plus la nécessité d’agir de manière urgente ».