Filière hydrogène, solaire en mer, flexibilité des réseaux… Universités et entreprises belges fourmillent de projets d’innovations. Le gouvernement a approuvé la liste des bénéficiaires qui se partageront les 25 millions d’euros d’aide cette année.

Au travers du Fonds de transition énergétique, le gouvernement soutient des projets de recherche, de développement et d’innovation qui doivent contribuer au « switch » énergétique et permettre de mener le pays vers une énergie 100 % renouvelable. Un fond alimenté depuis 2017 par la taxe nucléaire payée par Engie Electrabel, et qui distribue 25 millions d’euros chaque année.