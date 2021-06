Coronavirus: le Portugal freine son déconfinement, restrictions à Lisbonne

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECCE) a estimé mercredi que le variant Delta, particulièrement contagieux, devrait représenter 90 % des nouveaux cas de Covid-19 dans l’Union européenne d’ici fin août.

Confronté à une recrudescence de l’épidémie de coronavirus due au variant Delta, le gouvernement portugais a décidé jeudi d’interrompre la levée progressive des restrictions sanitaires dans l’ensemble du pays, et même de les resserrer dans la ville de Lisbonne.

La capitale portugaise et la station balnéaire d’Albufeira, dans la région de l’Algarve, sont deux des trois municipalités du pays où les cafés, restaurants et commerces verront à nouveau réduits leurs horaires et leur capacité d’accueil.

« C’est un signe que la situation s’aggrave dans notre pays », qui traverse « un moment critique », a déclaré la ministre porte-parole du gouvernement, Mariana Vieira da Silva, à l’issue de la réunion hebdomadaire de l’exécutif socialiste.