Euro 2020: au niveau des audiences, le ballon tourne un peu moins rond (infographie)

Le foot fédère toujours les téléspectateurs, qui ont été moins nombreux pourtant devant leur grand écran que pour l’Euro 2016. Quantitativement, moins, proportionnellement plus, et en épousant de nouveaux modes de consommation.

Plus de huit téléspectateurs sur dix ont regardé les Diables rouges les jours de matches au sud du pays. - D.R.

La fête du foot en télévision a toujours bien lieu. Mercredi soir, 15,6 millions de téléspectateurs français ont suivi France-Portugal sur TF1, meilleure audience de la chaîne depuis la Coupe du monde de 2018. En Belgique aussi, le dernier match des Diables face à la Finlande a attiré 1.453.769 personnes devant leur téléviseur, selon la RTBF, avec une part de marché de 76,6 %. La qualification des Diables rouges pour les huitièmes de finale est donc loin de passer inaperçue, et, comme on l’a observé pour la Coupe du monde en 2018 et avant cela pour l’Euro 2016, le public est bien au rendez-vous.