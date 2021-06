Futur statut d’artiste: voici la proposition fédérale

Un statut du « travailleur des arts » est sur la table : la reconnaissance pour 5 ans serait dissociée de l’Onem (mais pas le contrôle) ; la protection chômage, plus accessible et plus exigeante, serait renouvelée tous les trois ans.

Le cumul possible entre droits d’auteur et chômage devrait permettre à plusieurs catégories d’auteurs de se lancer dans la carrière. - Sylvain Piraux.

Le gouvernement fédéral l’avait annoncé, le calendrier est tenu : après huit semaines de « débats intenses » regroupant deux fois par semaine les divers secteurs artistiques et les administrations (Onem, Emploi-Travail, Sécu et Inasti) sous l’œil des sherpas des trois cabinets ministériels concernés, un nouveau « statut de l’artiste » est en vue et, selon la copie qu’en a rendue le groupe de travail et que nous avons pu consulter, il tient ses promesses : inclusion de genre et des jeunes, revalorisation, ouverture du statut aux métiers de support, fin des interprétations arbitraires.