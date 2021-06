Bourse de Bruxelles - Plusieurs indicateurs en soutien aux marchés européens

arGEN-X (266,60) et Sofina (366,80) étaient en tête avec des hausses de 2,38 et 2,12 pc devant UCB (84,14) qui gagnait 1,69 pc. Solvay (107,95) était positive de 0,09 pc tandis que Galapagos (57,60) reculait de 1,08 pc. Proximus (16,36) et Telenet (30,80) étaient de même en baisse de 2,09 et 0,65 pc alors que Orange Belgium (19,36) cédait par ailleurs 0,21 pc, Bpost (10,34) étant positive de 1,17 pc. AB InBev (63,31) progressait de 0,52 pc, KBC (64,10) et Ageas (48,28) de 1,14 et 0,46 pc, GBL (95,16) et Ackermans (142,80) de 1,41 et 0,71 pc. Aperam (42,92) et Umicore (49,40) remontaient de 0,87 et 0,90 pc, Colruyt (46,85) et Elia (88,10) de 0,56 et 0,69 pc.