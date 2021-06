Orange (Vaucluse)

A la permanence électorale du maire d’extrême droite Jacques Bompard, son parti, la Ligue du Sud, ne fait pas dans la dentelle. Une affiche ultra-criarde montre en gros plan un couteau grand comme un sabre : « 986 agressions par jour, halte au laxisme d’Etat ! », dit le slogan. Il ne manque que le sang. A côté, les tracts de Marine Le Pen ressemblent à des faire-part de communiante. Ici, à deux pas du Théâtre antique qui accueille les Chorégies, on ne croit déjà plus en elle. C’est Eric Zemmour que la Ligue du Sud veut propulser à la présidentielle. Le chroniqueur de CNews, qui se sent des fourmis dans les jambes, vient de déclarer « qu’il n’y avait plus de différence entre le discours de Marine Le Pen et celui d’Emmanuel Macron ».