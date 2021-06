Piolenc (Vaucluse)

Le bâtiment, où se garaient autrefois de rutilantes voitures de collection, est maintenant désert. Avec ses vitres opacifiées par un film de plastique lézardé, il ne paie plus de mine malgré ses inscriptions bleu-blanc-rouge à l’ancienne. Le Musée mémoire de la Nationale 7 a définitivement fermé depuis la crise du covid. « Il était tenu par des anciens. Au déconfinement, ils ont cherché des repreneurs plus jeunes, mais ils n’ont pas trouvé », explique un mécanicien qui tient toujours le garage voisin. La N7 n’attire plus ses nostalgiques comme les fans de la route 66, aux Etats-Unis. Les anciens dévoreurs de bitume ont vieilli et n’ont pas fait d’émules.