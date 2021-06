Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var)

La célèbre basilique attire des fidèles et quelques touristes, curieux d’approcher « les reliques de Marie-Madeleine ». Mais pour rejoindre « le plus grand édifice gothique de Provence », la route n’est plus qu’une succession de zones commerciales où se juxtaposent des enseignes de bricolage ou des magasins d’électroménager. « Les Cèdres » et « Les Cigales » ont donné leur nom à des centres commerciaux et des pizzerias. Les MacDo et leurs concurrents vantent « des burgers up to you ». « Drive you dream ! », aguiche un concessionnaire de pick-up. Mais curieusement, personne n’évoque ici l’américanisation. On parle beaucoup plus d’immigration.