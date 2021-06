Le Luc (Var)

Dans le petit jardin de l’hôtel de ville, un barnum a été installé. « C’est bon, on ne vous verbalisera pas aujourd’hui », nous dit la policière municipale quand on lui demande où acheter un disque de stationnement. Au Luc, c’est le grand jour. On accueille Renaud Muselier. Le président sortant de la région, qu’on avait vu si anxieux une semaine plus tôt, affiche maintenant l’air du ravi de la crèche depuis que le RN n’a pas fait le score redouté et surtout depuis que la liste de gauche s’est retirée. La commune est un symbole pour la droite qui l’a récupérée des mains du RN l’an dernier.