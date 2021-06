Le Muy (Var)

Sur la Nationale 7, le panneau vaut son pesant de cacahuètes. Une plaque vante le marché provençal, et deux autres, la vidéoprotection. Le long de la route, le parking et l’entrepôt d’Emmaüs ne désemplissent pas. « On ne fait pas de politique », lance d’emblée un Compagnon de l’Abbé Pierre. « Depuis la crise sanitaire, il y a de plus en plus de monde », constate Greg, un brocanteur qui a l’habitude de venir chiner ici. L’arrivée du RN ? Il ne voit pas en quoi l’aide sociale serait menacée par un parti qui dit défendre les classes populaires. Il hasarde malgré tout : « Bon, c’est vrai que parmi les Compagnons, il y a sans doute quelques sans-papiers. » Il décrit surtout une population qui cherche de plus en plus à se barricader. « Vous connaissez la société VerySure ? », demande-t-il. « Elle fait un tabac ici. Les gens installent de plus en plus d’alarmes alors qu’ils ne possèdent pas grand-chose.