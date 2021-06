Fréjus (Var)

La fête aux Arènes, c’est pour mi-juillet. Il y aura notamment Jean-Marie Bigard et Daniel Guichard, dans un festival sponsorisé par la ville. En attendant, il n’est pas encore 20 h et le centre-ville, tout joliment refait avec ses dizaines d’oliviers en pots et son abribus pour le petit train touristique, est déjà désert. Tout juste si une poignée de clients regardent le foot sur le grand écran d’un bar-tabac. Mais on s’affaire encore au QG du maire RN David Rachline. Plus question d’y recevoir Marine Le Pen, comme avant le premier tour. La présidente du RN ne veut plus « nationaliser » la campagne depuis sa contre-performance. Ici, Rachline n’a pas à rougir de la sienne. A Fréjus, la liste Mariani a fait 53 % au premier tour, dix-sept points de plus qu’ailleurs ! Quand on les interroge sur les raisons du succès du RN à Fréjus, les habitants ne sont pas bavards. Ici, on n’aime pas trop parler de la mairie. « Tout le monde se connaît », glisse l’un d’eux d’un air entendu.