Saint-Raphaël (Var)

Les bougainvillées sont en fleurs et le soleil brille. Sur la baie et dans le cœur de Baptiste, CDD à l’hôtel-restaurant Le Corsaire. Avec ses dix chambres face à la mer, l’établissement est enfin plein. Les réservations vont bon train pour l’été et même les étrangers reviennent. Le Var vient même de dépasser Paris pour les locations Airbnb, c’est dire si la saison s’annonce belle. S’il redoute quelque chose, c’est peut-être une nouvelle vague de covid. Mais l’éventualité de voir la région basculer au RN ne lui fait pas peur. « Ils sont déjà à la mairie de Fréjus, et franchement, les touristes s’en foutent. Déjà que pour les Français, ça rentre par une oreille et ça sort par l’autre. Alors pour les touristes étrangers… »