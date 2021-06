Tour de Wallonie: un parcours corsé et un plateau relevé

Sortir grandi d’une période sombre, Christophe Brandt l’avait expérimenté en tant que coureur, il l’a également appris en tant qu’organisateur. Lancé dans des conditions on ne peut plus strictes en août dernier, son Tour de Wallonie a évité l’annulation que d’autres ont connue et gagné en crédit tant aux yeux du peloton que des partenaires.

Désormais parrainée par Ethias – qui remplace VOO comme sponsor principal – l’épreuve s’élancera le 20 juillet de Genappe pour cinq étapes et une arrivée finale jugée à Quaregnon. Une mise en train pour le second volet de saison qui propose ici un profil nettement plus corsé, à dessein.

« Le parcours proposé l’an dernier me paraissait déjà sélectif mais un Arnaud Démare en super forme avait malgré tout mis tout le monde d’accord », sourit Christophe Brandt. « C’est donc volontairement que nous avons dessiné deux jours plus sélectifs et un, voire deux autres, pour puncheurs. Après tout, la Wallonie n’est pas réservée aux sprinters ! »