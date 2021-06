L’esprit critique des étudiants universitaires ne va pas de soi

On pense souvent que l’université est le berceau de la pensée critique. Pour contredire cette croyance bien ancrée, deux enseignants ont organisé un cours factice reprenant un ensemble d’aberrations. La réaction des étudiants est surprenante.

Les Asiatiques sont plus résilients au travail », « une sexualité harmonieuse augmente la productivité », « certaines recherches montrent que les handicapés sont moins productifs ». Face à ces phrases, pour le moins problématiques, des étudiants universitaires au visage impassible. Sur l’estrade qui leur fait face, Laurent Taskin, professeur à la Louvain School of Management, dispense un cours factice – mais ça les étudiants de l’UCLouvain n’en ont aucune idée – de management rempli de fausses données et d’arguments fallacieux, voire racistes, pour justifier la success story d’une entreprise.