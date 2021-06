Yannick Carrasco est motivé à l’idée d’affronter le Portugal: «J’ai gardé le tempérament chaud de mes origines portugaises»

Renvoyé sur le banc par Roberto Martinez et Eden Hazard, Yannick Carrasco ne veut pas se lamenter sur son sort. Il n’a jamais voulu cultiver un sentiment de jalousie, et certainement pas contre son capitaine et concurrent en équipe nationale. Et s’il veut évidemment jouer dimanche, le fait d’évoluer à Séville face au Portugal, événement bienfaisant pour ses origines, ne signifie pourtant pas grand-chose à ses yeux.

Yannick Carrasco possède les nationalités espagnole et portugaise, mais affronter la Seleçao ne signifie rien de particulier pour lui

Yannick Carrasco, vous allez affronter le Portugal dès les huitièmes de finale avant un parcours possiblement dantesque. Ce n’est pas le « tirage » le plus simple pour vous…

C’est un scénario compliqué mais pour gagner l’Euro, on doit jouer des matches difficiles et affronter les meilleures équipes. C’est certainement un parcours difficile, plus dur que l’autre partie de tableau. Mais il faut se dire que les autres nations ont aussi peur de la Belgique. En 2018, nous avions aussi eu un chemin compliqué vers les demies. On doit d’abord affronter le Portugal et on verra ensuite ce qui se passera.