Homosexualité dans le sport: «Certains ont des vies cachées»

Aline Zeler et Ann Wauters témoignent de leur coming-out dans le milieu sportif professionnel. Une rencontre unique entre deux sportives de haut niveau autour de l’homosexualité, des conséquences sur leur carrière, et du rôle qu’elles assument aujourd’hui, alors que l’omerta règne encore du côté des hommes.

L’ancienne capitaine des Red Flames, Aline Zeler et la capitaine des Belgian Cats, Ann Wauters. - Photo News.

Entretien

L’ancienne capitaine des Red Flames, Aline Zeler, et la capitaine des Belgian Cats, Ann Wauters, se décrivent comme des ambassadrices, à l’heure où l’UEFA refuse d’éclairer un stade aux couleurs LGTBQI+. Depuis toujours, les sportifs et sportives ont fait bouger les lignes, avec plusieurs longueurs d’avance sur leurs fédérations. Par écrans interposés, les deux joueuses belges se confient dans un entretien croisé pour Le Soir sur leur expérience personnelle et professionnelle en tant que femme lesbienne dans la compétition de haut niveau. Deux témoignages rares dans un milieu où l’homosexualité reste un tabou.