Etats-Unis: l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, interdit d’exercer

L’avocat de Donald Trump et ancien maire de New York Rudy Giuliani a été suspendu par la Cour suprême de l’État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu’à nouvel ordre, pour avoir fait une série de déclarations mensongères en vue de favoriser la réélection de l’ancien président américain.

Les documents versés au dossier ne précisent pas qui a saisi le comité de réclamation des avocats (Attorney Grievance Committee), à l’origine de la procédure, mais selon le New York Times il s’agirait de « dizaines » d’avocats new-yorkais de premier plan.

Après le scrutin présidentiel américain du 3 novembre 2020, Rudy Giuliani est devenu le symbole du combat de Donald Trump pour tenter de faire invalider, sans pour autant présenter d’éléments tangibles, les résultats de l’élection, qui donnaient vainqueur son adversaire Joe Biden.